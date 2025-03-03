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Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliği’ne sert tepki!

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne sert tepki!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 20:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler İftar Programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili sert tepki göstererek "Türkiyesiz olmadan güvenliği düşünülemez" dedi. Öte yandan Gazze'de Ramazan ayında yardımların izin verilmemesine ilişkin Erdoğan "Yardımların devam edeceğini" belirterek "İsrailli yetkililer ateşle oynuyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler İftar Programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili sert tepki göstererek "Türkiyesiz olmadan güvenliği düşünülemez" dedi. Öte yandan Gazze'de Ramazan ayında yardımların izin verilmemesine ilişkin Erdoğan "Yardımların devam edeceğini" belirterek "İsrailli yetkililer ateşle oynuyor" dedi.
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliği’ne sert tepki!
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliği’ne sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne sert tepki!
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