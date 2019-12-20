BİZE ULAŞIN
20.12.2019
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ermeni meselesi, Asgari ücret, Kanal İstanbul ve Kuala Lumpur Zirvesi ile ilgili bilgiler verdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan MüderrisoğluA Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.