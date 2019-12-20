Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ermeni meselesi, Asgari ücret, Kanal İstanbul ve Kuala Lumpur Zirvesi ile ilgili bilgiler verdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan MüderrisoğluA Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.