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Başkan Erdoğan’dan anayasa çağrısı: Samimiyseniz başörtüsünü anayasa teminatına alalım

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 12:51
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başkan Erdoğan, "Samimiyseniz başörtüsünü anayasa teminatına alalım." dedi.
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