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13.10.2019

Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok! |Video

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Merkel ile yaptığı telefon görüşmesine dair Alman Dışişleri Bakanı'nın "Türkiye'ye silah satışının durduracağız açıklamasına tepki" gösterdiği söyledi. Erdoğan, "Az önce Merkel'e söyledim. Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok. Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi? Siz terör örgütünden yana mısınız bizden yana mısınız?" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Merkel ile yaptığı telefon görüşmesine dair Alman Dışişleri Bakanı'nın "Türkiye'ye silah satışının durduracağız açıklamasına tepki" gösterdiği söyledi. Erdoğan, "Az önce Merkel'e söyledim. Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok. Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi? Siz terör örgütünden yana mısınız bizden yana mısınız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"Almanya Şansölyesi Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır. Türkiye'nin meşru sebeplerini dinlemek istemeyenler terör örgütünün her söylediğini peşinen doğru kabul edenleri ben milletime bırakıyorum." dedi.

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