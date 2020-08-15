Başkan Erdoğan'dan "Akdeniz'de yeni gerginlikler olmasın" diyen Merkel'e yanıt: Onu Miçotakis ile görüşün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Merkel’in Oruç Reis’le ilgili imasına net yanıt veren Başkan Erdoğan’ın, ‘Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır’ dediği öğrenildi. Erdoğan’ın, Merkel’in yeni gerginlikler yaşanmaması yönündeki tavsiyesi üzerine ise “Onu Miçotakis ile görüşün, benimle değil. Gerginlik adımları atan kendisi” karşılığını verdiği bildirildi.