17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi Filistin açıklamaları: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz

Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi Filistin açıklamaları: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 13:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Unutmayın! MİT’e yapılan operasyon, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe mazlum Filistin halkının yanında olacağım." dedi. Erdoğan "Buradan çok açık ve net söylüyorum; milli mücadele sırasında 'Kuvay-i Milliye' neyse Hamas aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biz bitti demeden bitmez
"Biz bitti demeden bitmez"
Başkan Erdoğan’dan tarihi Filistin sözleri
Başkan Erdoğan’dan tarihi Filistin sözleri
72 saat tiyatrosu! Küresel güçler devrede
72 saat tiyatrosu! Küresel güçler devrede
7 ilde DEAŞ’a Bozdoğan-26 operasyonu
7 ilde DEAŞ'a Bozdoğan-26 operasyonu
Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama
Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya bir darbe daha
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor
İP’te değişim arayışı! Kulisler hareketli
İP'te değişim arayışı! Kulisler hareketli
İsrail-İran savaşına doğru mu?
İsrail-İran savaşına doğru mu?
15 maddelik tasarruf paketi
15 maddelik tasarruf paketi
Mucize adam hayata hiç küsmedi
Mucize adam hayata hiç küsmedi
Para sayma soruşturmasında yeni gelişme
"Para sayma" soruşturmasında yeni gelişme
Daha Fazla Video Göster