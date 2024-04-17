17 Nisan 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi Filistin açıklamaları: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Unutmayın! MİT’e yapılan operasyon, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe mazlum Filistin halkının yanında olacağım." dedi. Erdoğan "Buradan çok açık ve net söylüyorum; milli mücadele sırasında 'Kuvay-i Milliye' neyse Hamas aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız." ifadelerini kullandı.