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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup toplantısında tarihi açıklamalar: İsrail terör devletidir

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Giriş: 15.11.2023 13:58
Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burada tarihi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın konuşmasına "Batının desteğini alan İsrail katliamlarına 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri topyekun yok ediyor. Bir devlet terörü estiriyor İsrail. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir" ifadeleri damga vurdu.
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