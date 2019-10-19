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19.10.2019
Başkan Erdoğan'dan Afrika Dini Liderler Zirvesi'nde kritik açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, Ruanda'da soykırım yapılırken eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur." dedi.
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