Başkan Erdoğan'dan Afrika Dini Liderler Zirvesi'nde kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, Ruanda'da soykırım yapılırken eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur." dedi.