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Başkan Erdoğan'dan Adalet Bakanı Gül'e dönem birincisi için uyarı: Bu işin hemen hallolması lazım

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Giriş: 20.05.2020 15:21
Güncelleme:20.05.2020 15:37
Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile katıldı. Dönem birincisi Ozan Özcan İncir için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "Bunun bir ödülü olması lazım Abdülhamit Bey. Yani eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olmalı. Bu işin hemen hallolması lazım." dedi.

Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemi ile katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den bilgi aldıktan sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Kura çekimlerine geçildiğini esnada Başkan Erdoğan, dönem birincisi Ozan Özcan İncir için Adalet Bakanı Abdülhamit'e seslendi. Erdoğan, "Yani eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derimki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım." ifadelerini kullandı.

İşte yaşanan o diyalog:

Başkan Erdoğan: Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?

Dönem birincisi Ozan Özcan İncir: Ne yazık ki değil

Abdülhamit Gül: Kurayla oluyor efendim o

Başkan Erdoğan: Olmaz yanlış bu. Bunun bir ödülü olması lazım Abdülhamit Bey. Yani eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım.

Abdülhamit Gül: Çalışalım efendim.

Başkan Erdoğan: Doğru değil mi?

Abdülhamit Gül: Teşvik performansa göre çalışalım efendim.

Başkan Erdoğan: Bu saatten sonra olmaz. Bu işin hemen hallolması lazım

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