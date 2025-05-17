Başkan Erdoğan’dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti. Fizik tedavi gören bir genç kızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Erdoğan, kıza, 'Çok başarılı. Yakında inşallah voleybola da başlar. Bak nasıl gülüyor. Ama baskete başlarsan benimle oynayacaksın.' dedi.

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