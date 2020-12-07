Başkan Erdoğan’dan AB’ye Doğu Akdeniz resti!

Son dakika haberine göre Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya’da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Gerilimden değil, barıştan yanayız." dedi. Başkan Erdoğan, "Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi muhataplarımıza ilettik. Hakkımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir.

Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir.

Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik.

Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır.



Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor.



Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz

Kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.