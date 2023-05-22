22 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Türkevi saldırısı tepkisi: Teröristi bulup gereğini yapın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'cü alçaklarla bölücü hainlere gösterdikleri sempatinin onda birini mağdurlara ve mazlumlara göstermiyorlar. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'deki Türkevi'ne saldırdılar. Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. Şimdi bize buradan ABD'nin yetkililerine şunu demeyecek miyiz? Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir olay Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaktınız? Türkevi orada size emanettir. Türkevi'nin camlarını kıran bu saldırganı bulmanız gerekiyor.” dedi.