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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye kritik ziyaret! Çantasında neler olacak?

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 14:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu ABD'ye gidecek. Kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Öncesinde Dışişlerinden bir heyet ABD'de olacak. Yarın ve öbür gün önemli görüşmelerde bulunacak. O kritik görüşmelerde neler ele alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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