15 Eylül 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye kritik ziyaret! Çantasında neler olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu ABD'ye gidecek. Kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Öncesinde Dışişlerinden bir heyet ABD'de olacak. Yarın ve öbür gün önemli görüşmelerde bulunacak. O kritik görüşmelerde neler ele alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.