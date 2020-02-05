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05.02.2020

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin Kudüs üzerinden yaptığı tehditlere rest: Başaramayacaksınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Filistin ve Kudüs meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika gerek şahsıma, gerek İstihbarat Başkanıma yönelik tehditler savuruyor, Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu (Kudüs’ün işgalini) kesinlikle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

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