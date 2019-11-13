Başkan Erdoğan'dan ABD'de PYD/YPG çıkışı!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, heyetler arası görüşmenin ardından senatörlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumunu 'Kürt' diye zikreden ABD'li senatörlere hitaben, ''Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." .