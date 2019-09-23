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23.09.2019
Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Türken Vakfı’nın geleneksel yemeğinde davetlilere hitap etti. Erdoğan, "Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada ortaya çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız." dedi.
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