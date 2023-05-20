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Başkan Erdoğan'dan 7’li koalisyona tepki: Milletin sinir uçlarıyla oynayanları 28 Mayıs’ta emekli edeceğiz

A Haber
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Giriş: 20.05.2023 22:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar sizlerin yoldaşlığı ile geldik. Modern Türkiye'yi oluşturmanın altyapısını kurduk. Kimsenin sizi ideallerinizden koparmasına izin vermeyin. Siyasi hayatımızın tamamında gençlere güvendik. Müflis siyasiler gençlere asla örnek olamaz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7’li koalisyon ve CHP’nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Erdoğan, “Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar” dedi. Öte yandan seçim ardından depremzedeleri hedef alan muhaliflere yüklene Başkan Erdoğan, “Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları siyasetten emekli edeceğiz. Çirkefleşen siyaset dilinin sahiplerinden ülkeyi kurtaracağız. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Gönderilen 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya çalışıyorsun. Otellerden insanları kovuyorsunuz. Bunu göreceğiz ve 28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz.” şeklinde konuştu.
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