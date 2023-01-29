29 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'adaylık' tepkisi! 367 krizinin aktörleri yeniden devrede mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden adaylığını tartışmaya açan 6'lı masayı eleştirdi. "2018'de yeni sistemle kronometre sıfırlandı" diyen Başkan Erdoğan, "Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Gazeteci Bülent Erandaç ve Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.