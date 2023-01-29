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Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'adaylık' tepkisi! 367 krizinin aktörleri yeniden devrede mi?

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 15:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden adaylığını tartışmaya açan 6'lı masayı eleştirdi. "2018'de yeni sistemle kronometre sıfırlandı" diyen Başkan Erdoğan, "Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Gazeteci Bülent Erandaç ve Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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