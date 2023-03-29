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Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon-HDP ittifakına çok sert sözler: Bunların baharı milletimize felakettir

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Giriş: 29.03.2023 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi ramazan bayramı sonrası seçim gününe kadar il ziyaretleri yapacağını açıkladı. TOGG'da sipariş sayısının 177 bini geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu tablo milletimizin yerli otomobile sahip çıktığını gösteriyor." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında peş peşe müjdeler de açıklarken; 1 Nisan itibarıyla elektrikte tüm aboneler için yüzde 20, doğal gazda ise sanayi kullanımında yüzde 20 indirim olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılma töreninin arife günü olacağını ifade ederken, törende de bazı müjdelerin olacağını açıkladı. Başkan Erdoğan konuşmasında HDP ile ittifak yapan 6'lı koalisyona da sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, CHP'nin "Sana söz baharlar gelecek" temalı reklamı hakkında "Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir." dedi.
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