Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Güçlü Türkiye'yi payidar kılacağız

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 101 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyete uzanan devletlerimizin mirası olan bağımsız, güçlü, onurlu, müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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