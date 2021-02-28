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Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: Darbe bir insanlık suçudur

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Giriş: 28.02.2021 13:06
Güncelleme:28.02.2021 13:21
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Şubat paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Şubat paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, videoda, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

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