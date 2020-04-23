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Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Son 10 yıldaki fotoğraflar paylaşıldı | Video
Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yapan Başkan Erdoğan, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum."
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