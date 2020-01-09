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09.01.2020

Başkan Erdoğan'dan 2020 yılı için önemli çağrı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde gündeme dair önemi açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı. Yıllık bütçeyi 2 milyar liradan 55 milyar liraya çıkardık. 17 yıllık görev sürecimizde hiç bir engelli kardeşimize duyarsız olmadık. Son 17 yılda 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Berfin davasıyla ilgili, "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor.Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" açıklamasında bulundu.

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