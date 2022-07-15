Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıktık

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik." dedi. "Türkiye’nin ekonomi ile teslim olunmasına rıza göstermedik" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Tehditleri kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Benzer tehditlerle karşılaşmamak için tüm tedbirleri aldık." dedi.

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