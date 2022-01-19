19 Ocak 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’da muhtarlara maaş müjdesi! Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtar maaşının da asgari ücret seviyesine, 4250 liraya yükseltildiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu müjdesi muhtarlar nasıl karşıladı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı değerlendirdi.