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Başkan Erdoğan’da muhtarlara maaş müjdesi! Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 16:26
Güncelleme:19.01.2022 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtar maaşının da asgari ücret seviyesine, 4250 liraya yükseltildiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu müjdesi muhtarlar nasıl karşıladı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı değerlendirdi.
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