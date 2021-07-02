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Başkan Erdoğan’a Sakarya'da sevgi seli

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Giriş: 02.07.2021 19:26
Güncelleme:02.07.2021 20:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı Sakarya AK Parti İl Danışma Toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Partililer konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'ı Muazzez Ersoy’un 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' şarkısıyla karşıladı ve büyük sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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