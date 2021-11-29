Başkan Erdoğan’a ölüm tehdidi! Sedef Kabaş ve Barbaros Şansal'a sert tepki: Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş

Son dakika haberi... Türkiye düşmanları yeni bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından yayın yapan Sedef Kabaş'ın konuğu olan Barbaros Şansal, skandal sözler kullanarak Kaddafi ve Saddam benzetmesiyle Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci – Yazar Ali Saydam ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, konuyla ilgili A Haber canlı yayında sert tepki gösterdiler.

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