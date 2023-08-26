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Başkan Erdoğan’a hakarete A Haber canlı yayınında sert tepki! Savcı Sayan: Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 23:46
CHP milletvekili Mahir Polat, partisinin Dikili ilçe kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak hakaretlerde bulundu. Mahir Polat’a tepkiler çığ gibi büyürken skandal A Haber’in Satır Arası programında da konuşuldu. Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Köpeklerin ağız çırpmasıyla nehirler kirlenmez. Söylenen sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerinde bir azalma olmaz. Ama siyaset yapan insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na nasıl hitap edeceklerini farklı partilerde de olsalar anlamaları lazım.” derken stratejist Coşkun Başbuğ, “Kendi başarısızlığını kendi içindeki ihaneti örtmek için yapıyorlar. Bu sözler hem siyaseten hem hukuken bedel olarak önüne gelecek. Burayı hedef göstermek tam bir şark kurnazlığıdır. Bunların karşılığı yok burada hukuk devreye girecektir.” ifadelerini kullandı.
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