Başkan Erdoğan’a böyle seslendi: Hakkınızı helal edin | A Haber sokağın nabzını tutuyor

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Eminönü meydanında vatandaşlara mikrofon uzaderek gündemdeki konuları sordu. Bir vatandaşın Başkan Erdoğan’a seslenmesi ise dikkat çekti. “Başkan Erdoğan’ı indiremeyecekler. Biz aslan gibi buradayız” ifadelerini kullanan vatandaş “Allah Başkan Erdoğan’ı milletimizin başından eksik etmesin” diye dua etti. Başkan Erdoğan’dan ise helallik istedi. İşte o çarpıcı yorumlar.

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