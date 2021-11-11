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Başkan Erdoğan: Yunanistan Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir

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Giriş: 11.11.2021 19:38
Güncelleme:11.11.2021 19:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 5. toplantısı nedeniyle Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı resmi törenle karşıladı. İki lider görüşme sonrası canlı yayında ortak basın açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Yunanistan'daki ABD askeri yığınaklarına ilişkin "Yunanistan Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir" dedi. İşte o açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Macaristan ile) İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var." ifadesinde bulundu.

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