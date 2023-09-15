Başkan Erdoğan "Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor" diyerek Türkiye'nin hedefini açıkladı

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor." diyerek Türkiye'nin yeni çağdaki hedefini açıkladı. Batı'da Türk diasporasının çok etkin olmadığını da belirten Başkan Erdoğan, "Çok boyutlu ilişkilerimizi güçlendirmek zorundayız." dedi.

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