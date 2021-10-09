09 Ekim 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor." dedi.