19 Ocak 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Yalova’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır.” Dedi. Başkan Erdoğan Burada Yalova İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler…