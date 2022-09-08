Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'ten ortak basın toplantısı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde mevkidaşı Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic baş başa görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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