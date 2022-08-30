30 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan mehteran takımına böyle eşlik etti
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı" birbirinden özel anlara şahit oldu. Görkemli ışık şovları ve söylenen marşlarla herkesi duygulandıran programda Başkan Recep Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Diğer yandan Başkan Erdoğan mehteran takımının marş söylediği anlara da eşi Emine Erdoğan ile eşlik etti. İşte programdan en özel kareler ve Başkan Erdoğan'ın duygulandığı an...