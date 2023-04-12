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Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 16:03
Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan açılışın ardından ilk metro seferini yaptı.
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