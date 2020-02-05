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05.02.2020
Başkan Erdoğan Van'daki çığ felaketi hakkında bilgi aldı
Van'da çığ altında kalanları kurtarmak için çalışan arama kurtarma ekibi de çığ altında kaldı. Haberi duyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
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