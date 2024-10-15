Başkan Erdoğan: Ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı seviyeye taşıdık

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan ulaştırma yatırımlarının süreceğini belirtirken, "Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. 2053 yılına kadar bölünmüş yol ve otoyol uzunluğunu artıracağız." dedi.

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