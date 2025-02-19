19 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin
Başkan Erdoğan: TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin

Başkan Erdoğan: TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2025 13:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demokrasisini ve adaletini hedef alan vesayet özlemi içerisinde yargıyı tehdit eden TÜSİAD tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin. TÜSİAD zihniyeti geride kaldı. TÜSİAD darbecilerin safında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin
TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin
"TÜSİAD haddini bilmeyi öğreneceksin"
Erdoğan: İddiaların yenilir yutulur yanı yok
Erdoğan: İddiaların yenilir yutulur yanı yok
Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi
Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi
Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok
Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
Fotoğrafın dünyaya verdiği mesaj
CHP kurultayı iptal edilir mi?
CHP kurultayı iptal edilir mi?
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
Halk TV iddianamesi kabul edildi!
Halk TV iddianamesi kabul edildi!
Dijitalleşen medya gücü
Dijitalleşen medya gücü
Ay sonuna kadar Putin ile görüşebilirim
"Ay sonuna kadar Putin ile görüşebilirim"
Daha Fazla Video Göster