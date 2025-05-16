Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’na gençlerle yürüyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul GENÇFEST'te gençlerle buluştu. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’na böylesine dinamik, birikimli ve ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlere yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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