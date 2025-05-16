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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’na gençlerle yürüyoruz!

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na gençlerle yürüyoruz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 19:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul GENÇFEST'te gençlerle buluştu. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’na böylesine dinamik, birikimli ve ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlere yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’na gençlerle yürüyoruz!
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