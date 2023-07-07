Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği "10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni" programında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Teröriste kucak açana onay veremeyiz” dedi.

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