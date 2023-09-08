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Başkan Erdoğan telefonda Taha Akgül ile görüştü

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Giriş: 08.09.2023 11:32
Başkan Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü.
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