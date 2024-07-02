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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 02.07.2024 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
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