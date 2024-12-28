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Başkan Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Başkan Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 15:07
Bursa’da AK Parti 8. Olağan Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz
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