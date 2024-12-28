Başkan Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz

Bursa’da AK Parti 8. Olağan Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır.” şeklinde konuştu.

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