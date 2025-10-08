Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yeni anayasa için mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Sivil anayasa irademiz baki. Şartlar ne olursa olsun hedefimizden vazgeçmedik. Sivil anayasa vatandaşlarımızın en büyük özlemidir. Anayasa milli bir mesele olarak önümüzde duruyor. 1982 Anayasası miadını çoktan doldurmuştur.” ifadelerini kullandı.

