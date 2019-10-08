09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.10.2019

Başkan Erdoğan Sırbistan'da konuştu: Türkiye'nin yegane arzusu... |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Suç örgütüne dev operasyon! Tek tek yakalandılar
Suç örgütüne dev operasyon! Tek tek yakalandılar
Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması
Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması
CHP'li İBB’den konser salonunda Kavala propagandası!
CHP'li İBB’den konser salonunda Kavala propagandası!
AK Parti'den Yavaş'a namus sözü nerede? sorusu
AK Parti'den Yavaş'a "namus sözü nerede?" sorusu
CHP'de vekillerin 'belediye başkanı' isyanı
CHP'de vekillerin 'belediye başkanı' isyanı
Suriye Milli Ordusu harekete geçti
Suriye Milli Ordusu harekete geçti
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu...
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu...
Türk ordusuna bölgedeki aşiretlerden operasyon desteği!
Türk ordusuna bölgedeki aşiretlerden operasyon desteği!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’ açıklamasına AK Parti’den sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’ açıklamasına AK Parti’den sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye çıkışına tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye çıkışına tepki
Millet İttifakı'nda 'operasyon' çatlağı!
Millet İttifakı'nda 'operasyon' çatlağı!
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Daha Fazla Video Göster