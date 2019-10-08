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08.10.2019
Başkan Erdoğan Sırbistan'da konuştu: Türkiye'nin yegane arzusu... |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır." ifadelerini kullandı.
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