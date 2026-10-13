Başkan Erdoğan Selman ile görüştü! Husi saldırılarına kınama Suudi Arabistan'a destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan, Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirerek başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğinin süreceğini belirtti.