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Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde

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Giriş: 04.07.2024 11:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'da. Temaslarına zirvenin ikinci gününde de devam eden Erdoğan'ın diplomasi trafiği yine yoğun.
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Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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