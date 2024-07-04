Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'da. Temaslarına zirvenin ikinci gününde de devam eden Erdoğan'ın diplomasi trafiği yine yoğun.

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