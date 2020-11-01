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Başkan Erdoğan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı açılış töreninde

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Giriş: 01.11.2020 16:14
Güncelleme:01.11.2020 16:18
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Samsun-Sivas arasında seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü. Bu demir yolu hattı lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracak. Gelen ve giden yüklerin çok hızlı taşınması sağlanacaktır. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirecek." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Samsun'u güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Samsun'a 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. 18 yıl öncesine göre çok farklı bir konuma taşıdık. 18 yıl öncesine göre geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Samsun sadece çevre illere değil tüm Karadeniz bölgesine ilham kaynağı oluyor.

Samsun'u ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz. Kara hava ve demir yolu ağının eksikliği toplumumuzun tüm kesimleri tarafından hissedilmiştir. Son 18 yılda özellikle ulaşımda hayata geçirdiğimiz projelerle bu makus talihi tersine çevirdik.

Havalimanı sayımız 26'dan 56'ya, havalimanlarımızın toplam yolcu kapasitesi 60 milyon kişiden 318 milyon kişiye ulaştı.

Hat kapasitesini 2 kat artırırken, tren trafiğini de çok daha güvenli hale getirdik. Samsun-Sivas arasında seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü. Bu demir yolu hattı lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracak. Gelen ve giden yüklerin çok hızlı taşınması sağlanacaktır. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirecek. Vatandaşlarımıza da birçok ekonomik ve ticari imkanlar sunacak. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum.

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