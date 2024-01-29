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Başkan Erdoğan sahaya iniyor | 7 bölgede 50 miting! Deprem bölgesinde bahçeli de eşlik edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:40
31 Mart seçimleri yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi de yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan, 50 ilde miting düzenleyecek. İlk durak deprem bölgesi olacak. Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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